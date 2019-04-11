درويش واصل زيارته إلى كردستان والتقى رئيس حزب الشعب التركماني

واصل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش زيارته الى اقليم كردستان، وزار امس وزير الصحة في الإقليم ريكوت حمه رشيد، وعرض معه سبل التعاون بين اقليم كوردستان ومستشفى تل شيحا في مجال الخدمات الصحية.
كما استقبل في مقر اقامته في اربيل رئيس حزب الشعب التركماني في العراق وعضو مجلس ادارة محافظة كركوك عرفان كركوكلي وتداول معه في امور تهم الطرفين ولا سيما خبرات الحوار بين الأديان في لبنان وكركوك.
كما استقبل سيادته رئيس المنظمة العالمية لحقوق الإنسان خالد ولي، وعرض معه لعمل المنظمة ونشاطاتها، ونوّه سيادته بعمل سفيرة المنظمة في لبنان السيدة كارولين معلوف سعادة ونشاطها للدفاع عن حقوق الإنسان.
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