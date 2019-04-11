مادورو: نواجه يوميا هجمات على شبكات نقل الطاقة الكهربائية في البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كاراكاس - (أ ش أ):
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن بلاده تواجه يوميا من 2-4 هجمات، على شبكات نقل الطاقة الكهربائية الوطنية، وتضطر لمعالجتها.
وأضاف مادورو في كلمة على تويتر أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، : "نحن في منتصف عملية حل حالة الطوارئ في مجال إمداد الكهرباء، ونبحث عن نقطة توازن تضمن توفير الكهرباء بشكل مستدام للسكان... كل يوم نصد هجومين إلى أربع هجمات إرهابية على منظومة نقل الطاقة الكهربائية".
وكان وزير الاتصالات والإعلام في فنزويلا خورخي رودريجيز، أعلن في وقت سابق أن انقطاع التيار الكهربائي ناجم عن "هجوم إرهابي" على محطة إلغوري للطاقة الكهرومائية في 7 مارس من هذا العام.
وقال الوزير، إنه بفضل الجهود المبذولة، من جانب العاملين في قطاع صناعة الكهرباء، تم توفير الكهرباء من جديد للمواطنين.
وسجلت يوم الأربعاء الماضي، عملية انقطاع دوري جديد، للكهرباء في مختلف أنحاء فنزويلا.
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