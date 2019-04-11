تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية أمس الأربعاء بطنجة، من توقيف شخص للإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالإتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وكشف بلاغ صادر عن ولاية الأمن بطنجة، أنه جرى توقيف المشتبه فيه بناءا على معلومات توصلت بها فرقة الأبحاث والتدخلات، تفيد الإشتباه في ترويج شخص للمخدرات على الصعيد المحلي، حيث تم ضبطه على متن دراجة نارية بشارع الجيش الملكي قرب الملعب الكبير، متلبسا بحيازة حقيبة عثر بداخلها على 40 قطعة من مخدر الشيرة معدة للبيع، و 50 قرص اكستازي، و 12 أخرى من نوع ريفوتريل، بالاضافة إلى مبلغ مالي متحصل عليه من عملية البيع وهاتف نقال.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن طنجة يوقف شخص بحوزته 62 قرص مهلوس و40 قطعة من مخدر الشيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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