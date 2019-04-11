شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطار الخرطوم ترقبا لبيان الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت السلطات السودانية اليوم الخميس مطار الخرطوم الدولي أمام حركة الطيران, في ظل ترقب لبيان مهم سيصدره الجيش السوداني بعد قليل. وقالت مصادر مطلعة إن السلطات منعت الطائرات من الإقلاع أو الهبوط بشكل مؤقت لحين تلاوة بيان الجيش. وأكدت المصادر حدوث اعتقالات في صفوف قيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم، على رأسهم نائب رئيس الحزب أحمد هارون.

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