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الرئيس السوداني عمر البشير يتنحى عن السلطة

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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السوداني عمر البشير يتنحى عن السلطة والان نبدء بالتفاصيل

تناقلت مصادر سودانية صباح اليوم الخميس، خبر تنحي الرئيس عمر البشير، وذلك بعد إعلان القوات المسلحة أنها ستبث "بيانا هاما" للشعب السوداني بعد قليل .

وقالت مصادر لقناة العربية ان اخبار مؤكده تقول ان الرئيس عنر البشير تنحى من منصبه .

ومن المتوقع ان يصدر الجيش السوداني بيان هام ( حسب المصادر)، يعلن فيه تفاصيل ذلك. وكان تجمع نقابي السودانيين قد ناشد الالتحاق بالمعتصمين أمام مقر وزارة الدفاع وسط العاصمة الخرطوم، صباح اليوم.

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون، صباح امس الأربعاء، أن القوات المسلحةالسودانيةستُصدر "بياناً هامّاً في وقت مبكر، عقب أنباء عن دخول ضباط من الجيش المقر الواقع في أم درمان.

وأفاد شهود بأن سيارات عسكرية طوقت مبنى الإذاعة والتلفزيون التي بدأت ببث أناشيد وطنية، بانتظار البيان الذي يأتي بعد أشهر من الاحتجاجات على حكم الرئيس عمر البشير.

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