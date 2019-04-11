بومبيو يقول إنه يمارس ضغوطا على السعودية لتفرج عن أمريكيين

الخليج 365/ بغدادذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه يمارس ضغوطا على السعودية لإطلاق سراح مواطنين أمريكيين اعتقلوا ضمن حملة ضد ناشطين مدافعين عن حقوق المرأة في المملكة.

وقال بومبيو، خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء "تحدثت شخصيا إلى مسؤولين سعوديين حول كل أمريكي تم اعتقاله دون حق".

وأضاف بومبيو "لقد دعوناهم إلى اتخاذ قرار أفضل وقلنا إنه يجب الإفراج عن هؤلاء الأشخاص".



وتابع وزير الخارجية الأمريكي "ذلك لا ينسجم مع العلاقات بين بلدينا. كما أننا لا نعتقد أن ذلك يخدم مصلحة السعودية".

ورفض بومبيو الكشف عن أسماء المواطنين الأمريكيين الذين تحتجزهم السعودية.

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إلا أن السناتور الديموقراطي، تيم كاين، وجه له سؤالا حول صلاح الحيدر، نجل الناشطة البارزة عزيزة اليوسف، بينما ذكر نشطاء أن أمريكيا آخر محتجزا هو الكاتب والطبيب، بدر الإبراهيم، وهما يحملان الجنسيتين الأمريكية والسعودية.

وعادة ما يتوخى بومبيو الحذر في توجيه أي انتقاد علني للسعودية التي تربطها علاقات وثيقة بإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وتواجه السعودية انتقادات واسعة عالميا بسبب قيام سلطات المملكة باعتقال ناشطين حقوقيين، والأسبوع الماضي جرت في البلاد محاكمة 11 امرأة، من بينهن عزيزة اليوسف، بتهم الاتصال بوسائل إعلام أجنبية ودبلوماسيين ومنظمات حقوق الإنسان.

