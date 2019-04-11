الصين.. فقدان ستة أشخاص بعد انحراف قطار عن مساره

أعلنت السلطات الصينية أنها تلقت بلاغا عن فقدان ستة أشخاص بعد انحراف قطار شحن يحمل خام الألومنيوم عن مساره في مقاطعة خنان بوسط البلاد ليلة الأربعاء.
وقالت السلطات بمدينة جونغيي، إن القطار ملك لشركة "ألومنيوم الصين"، وقد اصطدم بمنزل بعد خروجه عن القضبان في تمام الساعة العاشرة من مساء أمس، ما تسبب في فقدان 4 من أفراد طاقم القطار واثنين من القرويين.
ولفتت السلطات إلى أن عمليات البحث والإنقاذ تحت الحطام لا تزال متواصلة.
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