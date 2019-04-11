افاد مصدر في حرس الجيش السوداني المتمركز بالقرب مبنى الاذاعة والتلفزيون، عن تشكيل مجلس انتقالي جديد من القوات المسلحة في السودان.
وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أنه تم تشكيل مجلس انتقالي في البلاد من القوات المسلحة برئاسة الفريق عوض بن عوف.
وأغلقت السلطات السودانية، الخميس، مطار العاصمة الخرطوم بالتزامن مع ترقب "بيان مهم" من القوات المسلحة، وأنباء عن اعتقالات لمسؤولين حاليين وسابقين في السودان.
ونقلت مصادر سودانية، أن عددا من القيادات العسكرية والسياسية تم اعتقالها بعد أنباء عن تنحي البشير، الذي يواجه احتجاجات متواصلة في الشارع منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.
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