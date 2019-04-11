أنباء عن تنحي البشير وسط تحركات عسكرية وأغان وطنية في شوارع السودان

الخليج 365/ بغدادأفادت وسائل إعلام، الخميس، بأن الرئيس السوداني عمر البشير تنحى عن السلطة.

ونقل التلفزيون السوداني الرسمي، أن بيانا هاما سيصدر بعد قليل عن القوات المسلحة السودانية.

وأفادت وسائل اعلام أخرى بأن انتشارا عسكريا كثيفا يلاحظ في أنحاء مختلفة من العاصمة الخرطوم، بما في ذلك في الطرق الرئيسية وعلى الجسور.

ويأتي هذا التطور بعد أشهر من الاحتجاجات ضد حكم الرئيس السوداني عمر البشير الذي استمر 30 عاما في دولة إفريقية تعداد سكانها 40 مليون نسمة.



هذا، ودعا جهاز الأمن والمخابرات الوطني امس الأربعاء في بيان المواطنين للانتباه إلى ما اعتبرها محاولات تهدف لجر البلاد إلى انفلات أمني شامل، مؤكدا قدرة الأمن على لجم العناصر المنفلتة بالحسنى أو بالقوة وفق القانون في البلاد.

وتعصف بالسودان منذ 19 ديسمبر 2018 احتجاجات متواصلة أطلقت شرارتها محاولات الحكومة زيادة أسعار الخبز وأزمة اقتصادية ونقص السيولة، وتطورت بعد ذلك مطالب المحتجين لترفع شعارات تطالب بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير.

