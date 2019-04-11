القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الرئيس السوداني عمر البشير

أكدت مصادر لـ"العين الإخبارية" اليوم الخميس، أن الرئيس السوداني عمر البشير بات تحت الإقامة الجبرية. كما كشفت المصادر أن حملة اعتقالات واسعة شملت العديد من الشخصيات السياسية، أبرزهم بكري حسن صالح وعلي عثمان طه النائبين السابقين للبشير، بالإضافة إلى اعتقال الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية الزبير محمد الحسن.

وأضافت مصادر "العين الإخبارية" أن الاعتقالات ضمت أيضا رئيس حزب المؤتمر الحاكم المفوض أحمد هارون ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ"العين الإخبارية": البشير تحت الإقامة الجبرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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