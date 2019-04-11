القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - السودانيون يواصلون الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش
كشفت مصادر لمراسل "العين الإخبارية" في الخرطوم أن حركة اعتقالات شملت نائبي الرئيس السابقين بكري حسن صالح وعلي عثمان محمد طه.
كما ضمت الاعتقالات أيضا رئيس حزب المؤتمر الحاكم المفوض أحمد هارون ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين ورئيس الحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن.
من ناحية أخرى، أكد المعتصمون استمرارهم أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، إلى حين انتقال السلطة للشعب.
من جانبها، طالبت قوى الحرية والتغيير بالسودان، الشعب بالاحتشاد في ميدان الاعتصام أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة والخروج إلى الشوارع.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ"العين الإخبارية": اعتقال بكري حسن صالح وعلي عثمان طه النائبين السابقين للبشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.