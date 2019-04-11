مصادر لـ"العين الإخبارية": اعتقال بكري حسن صالح وعلي عثمان طه النائبين السابقين للبشير

كشفت مصادر لمراسل "العين الإخبارية" في الخرطوم أن حركة اعتقالات شملت نائبي الرئيس السابقين بكري حسن صالح وعلي عثمان محمد طه.

كما ضمت الاعتقالات أيضا رئيس حزب المؤتمر الحاكم المفوض أحمد هارون ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين ورئيس الحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن.

من ناحية أخرى، أكد المعتصمون استمرارهم أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، إلى حين انتقال السلطة للشعب.

من جانبها، طالبت قوى الحرية والتغيير بالسودان، الشعب بالاحتشاد في ميدان الاعتصام أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة والخروج إلى الشوارع.