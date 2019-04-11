الان تتابع عاجل… اعتقال علي عثمان محمد طه وإغلاق مطار الخرطوم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:35 ص, 11 أبريل 2019 م التعليقات: 0 الخرطوم- الخليج 365: أعلن الجيش السوداني قبل قليل اعتقال النائب الأسبق للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وإغلاق تام لمطار الخرطوم أمام حركة الملاحة الجوية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل… اعتقال علي عثمان محمد طه وإغلاق مطار الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.