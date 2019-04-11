سياسي أمريكي يسخر من سياسات دويلة قطر

سخر ماثيو بروديسكي، السياسي الأمريكي، وكبير الباحثين في مجموعة دراسات الأمن القومي، من سياسات دويلة قطر، مشيرًا إلى أن عاصمة الخراب تدفع أموالا لأعضاء الكونجرس الأمريكي في شكل مشروعات خدمية بدوائرهم الانتخابية.

وأكد السياسي الأمريكي خلال لقائه مع الإعلامي المصري نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن تمويل تنظيم الحمدين لأعضاء الكونجرس يدعم مصالح الدوحة بعكس الدول العربية الأخرى التي لا تقوم بنفس الدور.

وقال: "تسريب الأموال القطرية داخل الإعلام الأمريكي أضر بسمعته وفقد مصداقيته بسبب الانحياز الأعمى لقطر". وكشف أن قطر دولة صغيرة وتعيش في جزيرة لذلك لا وجه للمقارنة بين تاريخها والتاريخ المصري.