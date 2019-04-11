ارتفاع عدد قتلى أسوأ فيضانات تضرب إيران منذ 70 عاما

أجلت إيران سكان من مناطق غمرتها الفيضانات في مدينة الأهواز، الأربعاء، مع ارتفاع عدد قتلى أسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ نحو 70 عاماً، وفقا للعين الإخبارية.

وضربت الفيضانات التي وصفها المسؤولون بأنها الأسوأ منذ الأربعينيات من القرن الماضي نحو 1900 مدينة وقرية في أرجاء إيران، بعد هطول أمطار غزيرة غير معتادة منذ 19 من مارس/آذار. ومناطق غرب وجنوب غرب البلاد هي الأشد تضرراً.

وحاصرت مياه الفيضانات مئات القرى على امتداد الطريق السريع الرابط بين مدينتي عبادان والأحواز بعد زيادة منسوب نهر كارون (أطول أنهار إيران)، بينما تواردت أنباء حول اندلاع احتجاجات، بسبب الفشل الحكومي حيال الحد من الكارثة، وفقاً لنشطاء أحوازيين.

ودعت 5 وسائل إعلام معارضة للنظام الإيراني إلى بدء حملة تضامن واسعة للإيرانيين بدول المهجر، لدعم منكوبي الفيضانات العارمة، في ظل تقاعس المسؤولين الحكوميين حيال معاناتهم.

واعتبرت صحف كيهان (ناطقة بالفارسية ومقرها لندن)، وإيران إمروز (تتخذ من ألمانيا مقرا لها)، وإيران جلوبال (مقرها الدنمارك) وأخبار إمروز الإلكترونية، ومجلة إيرانيان الصادرة من واشنطن، أن الدعوة موجهة لعموم الإيرانيين في خارج البلاد، لإيصال الدعم المالي والعيني للمتضررين من خلال منظمات إغاثية غير حكومية.