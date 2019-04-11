قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، الأربعاء، إن الإطاحة بالرئيس الليبي السابق معمر القذافي كان خطأ وأشاع الفوضى في ليبيا، منتقدا الدور الذي لعبته فرنسا وبريطانيا في ذلك.
وأضاف تاجاني، في تصريحات صحفية، أن الدول الأوروبية مختلفة حول ما يحدث في ليبيا، وأن "مصالح متضاربة" أوقعت خلافا بين فرنسا وإيطاليا.
وحثَّ "تاجاني" دول الاتحاد الأوروبي على الحديث بصوت واحد فيما يتعلق بالصراع في ليبيا.
وقال للصحفيين "نحن بحاجة لمزيد من الوحدة.. نريد كأوروبيين الحديث بصوت واحد، لكن الأوروبيين لسوء الحظ منقسمون بهذا الشأن".
ومنذ أيام، تشن قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر هجوماً على المليشيات المسلحة في طرابلس، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "طوفان الكرامة".
وأحرز الجيش الليبي تقدماً سريعاً في المواجهات مع هذه المليشيات، غرب البلاد، وسيطر على عديد من القرى والمناطق.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان الأوروبي: الإطاحة بالقذافي أشاع الفوضى في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.