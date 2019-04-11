"حق الشهيد": قطر وتركيا متورطان في دعم الإرهاب بمصر

كشف محمد عبد النعيم، منسق حملة "حق الشهيد" بمصر، وثائق هامة لإدانة قطر وتركيا لدعمهم الجماعات الإرهابية وذلك اثناء لقائه فى برنامج « رأى عام» على قناة( ten Tv). وقال في هذا الصدد: لدينا وثائق وتسجيلات وتصريحات لمسؤلين فى الدولة القطرية تثبت دعمهم بشكل واضح وصريح للارهاب كما وجدنا ايضا أسلحة قطرية فى ليبيا، تركيا أيضا تدعم منظمات ارهابية بالتدريب في أرضها ودعمها لهم بالمال والاسلحة. وكذب عبد النعيم في اللقاء التقارير المفبركة المنظمات الأجنبية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية التي تحرض ضد مصر وتعمل على هدم الدولة المصرية بتقديم تقارير مغلوطة للمجتمع الغربي.

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