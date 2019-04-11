شروط مسابقة "الأوقاف" للعمل إمام مسجد الخاصة بمتحدى الإعاقة

كتب – إسماعيل رفعت



أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم فى الإعلان التكميلي الخامس المرحلة الثالثة للتعيين بوظيفة إمام وخطيب ومدرس بمساجد مصر التابعة للوزارة وعددها 180 مسجدا، وكانت شروط التعيين فى وظيفة إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف على النحو التالى:

1 - تقبل الوزارة التعينات فى الخدمة الدينية (أئمة مساجد) لمن حصل على درجة الليسانس من جامعة الأزهر الشريف.

2 - أن يكون المتقدم مصرى الجنسية وكامل الأهلية ولا يعانى من مشاكل جنائية.

3 - يعمل بالخدمات الدينية على الدرجة الثالثة الوظيفية لوظائف الدولة النوعية.

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