توقيف جابي كهرباء فبرك قصة الاعتداء عليه بالضرب وسلبه مبلغا ماليا

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ انه بتاريخ 8/4/2019 أدخل إلى ​مستشفى​ جبل عامل _ صور، المدعو:_ هـ. ر. (مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني) وهو جابٍ لدى شركة كهرباء لبنان.

وقد جرى استماع إفادته من قِبل عناصر فصيلة العباسية في وحدة الدرك الإقليمي، وادّعى بأنه تعرّض للضرب وسلب أموال الجباية منه، وذلك على طريق عام بلدة أرزَي ​قضاء صيدا​، من قِبل ثلاثة اشخاص من التابعية السورية، مجهولي باقي الهويّة، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة على متن ثلاث دراجات آلية من نوع "بارت".

على الفور باشرت ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي التحريات اللازمة، وبنتيجة المتابعة، تبيّن أن الجابي المذكور لم يتعرض للسلب والضرب، ولا توجد أي آثار تُثبِت ذلك، وقد اختلق هذه الرواية لتبرير إنفاقه المبلغ الذي تم تحصيله، ويبلغ حوالي سبعة ملايين ليرة لبنانية، على ملذاته الشخصية. أودع الموقوف ​القضاء​ المختص.