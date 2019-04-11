موسى: من المفترض أن يكون هناك هيكلة عامة ضمن الموازنة والوضع لا يحتمل التأجيل

دعا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ميشال موسى​ الى الإسراع في إقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن الأفرقاء كافة يدركون ألا قدرة على الاستمرار في هذا الوضع وأنهم لا يملكون ترف إضاعة الوقت.

واعتبر موسى في حدث اذاعي، أن الموازنة أساس لتصحيح الوضع الاقتصادي في لبنان وحصر الانفاق، مبدياً أسفه لتأخير إقرارها لأسابيع اضافية بهدف تأمين مناخ مؤات على الرغم من أولوية هذا الملف. ورأى أنه بغياب الموازنة لا بد من قوننة الصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية، لافتاً الى أن على الجميع التضحية ومن المفترض أن يكون هناك هيكلة عامة ضمن الموازنة لأن الوضع لا يحتمل التأجيل.