أعلن الرئيس الفنزويلي، ​نيكولاس مادورو​، التوصل لاتفاق مع ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​ لإدخال مساعدات إنسانية إلى الدولة التي تشهد نقصا حادا في الأغذية والأدوية والمواد الأساسية مثل الصابون. وأوضح ان "الحكومة والصليب الأحمر اتفقا على العمل سويا مع وكالات ​الأمم المتحدة​ لإدخال جميع المساعدات الإنسانية التي يمكن إدخالها إلى ​فنزويلا​". ونفى أن تكون فنزويلا تواجه أزمة إنسانية عازياً المشاكل الاقتصادية إلى ​العقوبات الأميركية​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مادورو:التوصل لاتفاق مع الصليب الأحمر لإدخال مساعدات إلى فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.