"البرلماني الدولي" دان اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان

دان ​الاتحاد البرلماني الدولي​ "اعتراف ​الولايات المتحدة​ الأميركية ب​هضبة الجولان​ السورية جزءا من الأراضي الإسرائيلية"، مندداً بـ"بسط سلطة أي طرف على أراضي الغير بأعمال عدائية وحربية". ولفتت إلى أن "اعتراف الولايات المتحدة بأن هضبة الجولان إسرائيلية، انتهاك لقرار ​مجلس الأمن​ رقم 497"، موضحةً أن "القرار يدين بشدة أي محاولة يبذلها الكيان الإسرائيلي لفرض قوانينه وسلطته القضائية وإدارته على هضبة الجولان السورية المحتلة، ويعتبر مجلس الأمن هذه المحاولات باطلة ولا مفعول لها دوليا وقانونيا".

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