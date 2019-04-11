توسك يعلن الاتفاق على تأجيل موعد "بريكست"

أعلن رئيس قمة ​الاتحاد الأوروبي​ ​دونالد توسك​، أن زعماء الدول السبع والعشرين المتبقية في الاتحاد الأوروبي وافقوا على تأجيل خروج ​بريطانيا​. وأشار رئيس ​المجلس الأوروبي​ إلى أنه سيجتمع مع رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ للحصول على موافقتها. وكان ​البرلمان البريطاني​ قد وافق يوم الثلاثاء على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للسعي لتأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 30 من حزيران، بينما تحاول التوصل إلى حل وسط مع ​حزب العمال​ المعارض من أجل إقرار البرلمان للاتفاق الذي توصلت إليه للخروج.

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