بومبيو يدعو لضم الصين إلى معاهدة ستارت الجديدة

دعا وزير ​الخارجية الأميركية​ ​مايك بومبيو​ لضمّ ​الصين​ إلى معاهدة ستارت الجديدة للحدّ من الرؤوس النووية الاستراتيجية، وذلك في وقت تستعد واشنطن لتمديد المعاهدة الموقعة مع ​روسيا​. وتنتهي معاهدة نيو ستارت، التي تحدّد سقفا لعدد الرؤوس النووية أدنى من السقف المحدّد إبان الحرب الباردة، في عام 2021 وسط تخوّف من استمرار التوتر القائم حاليا بين ​الولايات المتحدة​ وروسيا.

وكشف بومبيو أن روسيا والولايات المتحدة أبدتا "التزاما كبيرا" باتفاقية نيو ستارت، خلافا لمعاهدة الحد من ​الصواريخ​ النووية المتوسطة المدى التي انسحبت منها الولايات المتحدة هذا العام متّهمة روسيا بعدم الالتزام بها.

ولدى سؤاله عن تمديد معاهدة "نيو ستارت" أكّد بومبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "كان واضحا جدا" بقوله "إذا كان التوصّل لاتفاق جيّد ومتين للحد من التسلّح ممكنا، يجب علينا أن نتوصّل لاتفاق كهذا".