يونكر: يمكن لدول اتحاد أوروبا الاجتماع واجراء مفاوضات من دون بريطانيا

أكد رئيس ​المفوضية الأوروبية​، ​جان كلود يونكر​، أنه يمكن للدول السبع والعشرين المتبقية في ​الاتحاد الأوروبي​ الاجتماع وإجراء مفاوضات بدون مشاركة ​بريطانيا​ لإعداد القرارات المستقبلية. وأضاف انه " لن نقوم بإجراء مفاوضات من جديد في حزيران سواء بيننا أو مع المملكة المتحدة ، حول الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن الخروج ، لأنه يجب الالتزام به". وقال: "لقد ذكّرنا أصدقائنا البريطانيين اليوم بوجود مبدأ للتعاون المخلص بين جميع الدول الأعضاء. نحن مقتنعون بأن بريطانيا ستحترم هذه الالتزامات". وأشار يونكر إلى أنه لا يستبعد إجراء ​انتخابات​ ​البرلمان الأوروبي​ في بريطانيا.

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