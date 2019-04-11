ضبط 1025 مخالفة سرعة زائدة وتوقيف 132 مطلوباً أمس

اعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ ضبط 1025 مخالفة ​سرعة زائدة​ بتاريخ 10/4/2019 كما أعلنت توقيف 132 مطلوباً بتاريخ 10/4/2019 بجرائم ​مخدرات​، سرقة، نشل و​اطلاق نار​.

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