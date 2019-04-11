بيان مهم للجيش السوداني بعد قليل

محمد اسماعيل - القاهرة - اشنطن - (د ب أ):

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية السودانية صباح اليوم الخميس أن الجيش الوطني السوداني سيلقي بيانا مهما بعد قليل عبر الإذاعة الرسمية.

وأفاد شهود عيان بأن هناك تعزيزات أمنية مكثفة في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون في أم درمان بالعاصمة الخرطوم.

Advertisements

وخرج سودانيون فور الإعلان عن هذا البيان إلى الشوارع وهم يهتفون "سقطت سقطت" ، في إشارة لسقوط نظام الرئيس السوداني عمر البشير.

ويبث التلفزيون الرسمي في الخرطوم " مارشات عسكرية".

ومنذ الساعات الأولى من الصباح كثف الجيش السوداني انتشاره عند الجسور والمناطق الحيوية ، فضلا عن الانتشار في محيط القصر الرئاسي ومنع الدخول أو المرور عنده.