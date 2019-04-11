محمد اسماعيل - القاهرة - اشنطن - (د ب أ):
أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية السودانية صباح اليوم الخميس أن الجيش الوطني السوداني سيلقي بيانا مهما بعد قليل عبر الإذاعة الرسمية.
وأفاد شهود عيان بأن هناك تعزيزات أمنية مكثفة في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون في أم درمان بالعاصمة الخرطوم.
وخرج سودانيون فور الإعلان عن هذا البيان إلى الشوارع وهم يهتفون "سقطت سقطت" ، في إشارة لسقوط نظام الرئيس السوداني عمر البشير.
ويبث التلفزيون الرسمي في الخرطوم " مارشات عسكرية".
ومنذ الساعات الأولى من الصباح كثف الجيش السوداني انتشاره عند الجسور والمناطق الحيوية ، فضلا عن الانتشار في محيط القصر الرئاسي ومنع الدخول أو المرور عنده.
كانت هذه تفاصيل خبر بيان مهم للجيش السوداني بعد قليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.