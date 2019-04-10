تركيا.. أردوغان يواصل التعنت ويرفض تسليم 11 بلدية

قال وسائل إعلام تركية، الأربعاء، إن 11 مرشحاً من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي فازوا بـ11 بلدية صغرى

بولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد، لم يتسلموا حتى الآن مضابط تنصيبهم رسمياً.

الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24" ذكر أنه رغم مرور نحو 10 أيام على إجراء الانتخابات المحلية الأخيرة، إلا أن السلطات التركية لم تسلم سوى 3 بلديات فقط بالولاية لمرشحي الحزب الكردي، فيما تبقت 11 بلدية في عهدة أوصياء، كان الحزب الحاكم قد عينهم من قبل لإدارتها بعد عزل رؤسائها المنتخبين.

وبحسب ذات المصدر، تقدم المرشحون الفائزون بطلبات إلى اللجنة الانتخابية بالولاية المذكورة، للبت بالأمر، إلا أنه لم يصدر عنها أي قرار بعد بالخصوص.

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وإلى جانب الـ14 بلدية التي فاز بها مرشحو الحزب، فاز العدالة والتنمية الحاكم برئاسة بلديتين وبلدية أخرى ذهبت لحزب السعادة.

ويبرر نظام أردوغان تعنته في تسليم هذه البلديات، بأن المرشحين الذين فازوا سبق وأن تم عزلهم من وظائفهم العامة في وقت سابق، على خلفية اتهامهم بـ"الانتماء لتنظيم إرهابي"، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.

وجرت الانتخابات المحلية التركية في 31 مارس/آذار الماضي، لاختيار رؤساء بلدية لـ30 مدينة كبرى و1351 منطقة، بالإضافة إلى 1251 عضو مجلس ولاية و20 ألفاً و500 عضو مجلس بلدية