واشنطن تستأنف غاراتها بالصومال بعد توقف 3 أسابيع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عناصر حركة الشباب الإرهابية - أرشيفية
استأنفت الولايات المتحدة الأمريكية غاراتها ضد حركة الشباب الإرهابية في الصومال، وذلك بعد توقف قصير إثر نشر تقرير لمنظمة العفو الدولية اتهم الجيش الأمريكي بالتعتيم على الضحايا المدنيين لغاراته.
وقالت القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا (أفريكوم): إن الغارة الجديدة التي نفذت، الثلاثاء، قرب بلدة جيليب في منطقة جوبا الوسطى جنوب غرب العاصمة مقديشو، أدت إلى مقتل إرهابي واحد.
وأضاف بيان القيادة: "تقديرنا حاليا أنه لم يصب أو يقتل أي مدني في هذه الغارة الجوية"، مشيرا للمرة الأولى إلى أنه بات لدى الجيش آلية جديدة لجمع معلومات إضافية حول نتائج غارات الطائرات بلا طيار.
وغارة الثلاثاء هي الأولى للجيش الأمريكي منذ الهجوم الجوبي الذي شنته في 18 مارس/آذار.
وكانت منظمة العفو الدولية نشرت غداة تلك الغارة تقريرا قالت فيه: إن 14 مدنيا قتلوا وأصيب 7 آخرون بجروح في الغارات الخمس التي نسبت للجيش الأمريكي في الصومال.
ونفت أفريكوم بشدة سقوط ضحايا مدنيين، لكنها عادت وأقرت، الجمعة، بمسؤوليتها عن مقتل امرأة وطفل في أبريل/نيسان 2018، بعد تلقيها معلومات إضافية.
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