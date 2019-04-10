الان تتابع جهاز الأمن والمخابرات السوداني: لن نتوانى عن تأمين البلاد وحماية مكتسباتها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أكد جهاز الأمن والمخابرات السوداني انه “لن نتوانى في تأمين البلاد وحماية مكتسباتها”، لافتا إلى انه “تابعنا تطورات الأحداث منذ بدايتها إلى أن تطورت في اتجاهات سلبية أخذت منحى نحو التخريب”.
ودعا “المواطنين الشرفاء إلى الانتباه لمحاولات جر البلاد إلى انفلات أمني شامل”. وأكد انه وباقي الأجهزة الأمنية قادرون على ضبط العناصر المتفلتة.
ويشهد السودان منذ ما يزيد على الأربعة أشهر سلسلة تظاهرات احتجاجا على الوضع المعيشي في البلاد, تطورت إلى المطالبة بإسقاط النظام, والاعتصام منذ يوم السبت الماضي أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني, لحين تحقيق مطلب تنحي الرئيس السوداني عمر البشير ونظامه.
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