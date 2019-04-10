شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي: خطة سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.. قريباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم (الأربعاء)، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستطرح «قريباً» اقتراحاً بشأن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم (الأربعاء)، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستطرح «قريباً» اقتراحاً بشأن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقال بومبيو في جلسة بمجلس الشيوخ:«نعكف حالياً على إعداد مجموعة من الأفكار التي نأمل في تقديمها قريباً».



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