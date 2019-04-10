ماذا يعني فوز نتنياهو في الإنتخابات الإسرائيلية بالنسبة للفلسطينيين؟

كتب- محمد بشاري

أن فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بولاية خامسة يعني القضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية.

ويرى المراقبون أن إعادة انتخاب نتنياهو ستُحدث موجة من الغضب والاستياء في الأوساط الفلسطينية والعربية،خاصة بعد إعلان عزمه على ضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية إلى إسرائيل في حال انتخابه لولاية جديدة.

وقد ذكرت مجلة "فورين بوليسي" foreign policy الأميركية في عددها الصادر اليوم أن نتنياهو و ترامب ينتهجان أكثر فأكثر سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض، ما يضع الزعيم الإسرائيلي في موقع يتيح له إملاء شروطه التي تمنع الفلسطينيين من إقامة دولتهم إطلاقا أو ربما تسمح لهم بإقامة دويلة مجزأة لن تكون إلا "مستعمرة عقابية قذرة".

فيما قال جلعاد شير، قائد أركان الجيش الإسرائيلي في عهد رئيس الوزراء يهود باراك، وهو الذي شارك في مفاوضات كامب دافيد مع الفلسطينيين عام 2000، قوله: "إذا وصل نتنياهو إلى الحكم فإن ذلك يقلص دون أدنى شك فرص قيام كيان (فلسطيني) كهذا حتى مستوى الصفر تقريبا".