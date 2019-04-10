عبد العال: التوسع في منح صلاحيات لمجلس الشورى يقتضي كتابة دستور جديد

اليوم الجديد أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، أن منح اختصاصات لمجلس الشورى أو مجلس الشيوخ المقترح في التعديلات الدستورية يستوجب كتابة دستور جديد بالكامل. وقال رئيس مجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة التشريعية لاستكمال المناقشة حول الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية، وردًا على مداخلة النائب علاء عابد، إن قناعته الشخصية كأستاذ للقانون الدستوري تقول إن عودة مجلس الشورى بصلاحيات تشريعية واختصاصات واسعة، تقتضي كتابة دستور جديد قائم على فلسفة نظام المجلسين، مشيرًا إلى أن دستور 2014 فلسفته قائمة على نظام المجلس...

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