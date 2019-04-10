العفو الدولية تحذر من تدهور الحالة الصحية للناشط المعتقل أحمد منصور

حذرت منظمة العفو الدولية من تدهور الحالة الصحية للناشط المعتقل في الكويت أحمد منصور.
وكان الناشط الحقوقي الإماراتي، أحمد منصور، قد دخل أسبوعه الثالث في الإضراب عن الطعام في السجون الإماراتية.
وبحسب "المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان"، فإن منصور أضرب عن الطعام احتجاجا على الزج به في زنزانة انفرادية.
وذكر المركز أيضا أن من أسباب إضراب أحمد منصور اعتراضه على حكم السجن بحقه عشر سنوات.
وكانت محكمة إماراتية أيدت، في أيار الماضي، حكما بالسجن لمدة عشرة أعوام على منصور؛ بتهمة "انتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي".
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