عمران خان: يجب حل مسألة كشمير مع الهند عبر الحوار

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إنه "يجب حل مسألة كشمير المتنازع عليها مع الهند عبر الحوار"، مشيراً إلى أن "الخلاف بين الهند وباكستان لن يتم حله إلا عبر الحوار"، لافتاً إلى أن "مرجل كشمير يجب أن لا يستمر بهذا الغليان".
وأشار إلى أنه "في حال تم حل مسألة كشمير فإن فائدة السلام سيكون لها أثر كبير جداً في المنطقة"، لافتاً إلى أنه "يجب أن تكون المهمة الأولى للحكومتين هي كيفية الحد من الفقر، وهذا يكون من خلال حل النزاعات عبر الحوار"، مضيفاً: "إن تصاعد التوتر في كشمير سيكون حتمياً، إذا ما تم الرد على ردود فعل ناجمة عن ممارسة الضغوط على السكان في كشمير، و تحميل باكستان مسؤولية عنها، حيث لا أحد يستطيع التكهن بما سيحدث".
وأضاف: "إذا هاجمت الهند باكستان على هذا الأساس، فلن يكون أمام باكستان خيارا سوى الرد، وأعتقد أن حدوث مواجهة بهذه الطريقة بين دولتين تمتلكان الأسلحة النووية يعتبر خطوة غير مسؤولة".
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