تحطم حزام نقل الحقائب في مطار بيروت الدولي

افادت إذاعة "​صوت لبنان​" عن "تحطّم حزام النقل المخصص لنقل الحقائب في مطار ​بيروت​ الدولي ما أدّى الى تمزيق حقائب الوافدين على متن ​طائرة​ من ​أبو ظبي​ الى بيروت، وقد تمّ تحويل الحقائب المتبقيّة الى حزام نقل آخر، الى حين اجراء التصليحات اللازمة".

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