تحطم حزام نقل الحقائب في مطار بيروت الدولي

افادت إذاعة "صوت لبنان" عن "تحطّم حزام النقل المخصص لنقل الحقائب في مطار بيروت الدولي ما أدّى الى تمزيق حقائب الوافدين على متن طائرة من أبو ظبي الى بيروت، وقد تمّ تحويل الحقائب المتبقيّة الى حزام نقل آخر، الى حين اجراء التصليحات اللازمة".
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