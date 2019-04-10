الحلو ممثلا وزير الصحة:للحد من تناول مشروب الطاقة الذي يتسبب بمصائب عدة

أكد مدير مركز العناية الطبية في ​وزارة الصحة​ ​جوزف الحلو​ ممثلا وزير الصحة ​جميل جبق​، خلال احتفال في سراي جبيل لمناسبة وضع بلدية المدينة آلة مزيل الرجفان القلبي عند مدخلها، ان "الوزارة أطلقت هذه الحملة الأسبوع الماضي، وهي نموذج يجب أن يعمم، وهذه الآلة أنقذت شابا (21 عاما) في ​الجامعة الأميركية​ كان يمارس رياضة ​كرة القدم​، فوقع أرضا قبل أن يقوم شابان باستخدام هذه الآلة بالسرعة اللازمة وأنقذاه، الى أن تم نقله بواسطة ​الصليب الاحمر​".

واعتبر أن "هذه الآلة ليست غالية السعر بالنسبة الى أعمار الشباب والشابات بين 12 و35 سنة، وفي رأينا ان الآلة يجب أن تكون موجودة وبالتعاون مع ​وزارة التربية​ و​وزارة الشباب والرياضة​ و​الحكومة​ ككل، في كل ناد وملعب ومدرسة وجامعة ومركز رسمي، ليتدرب العاملون على استخدامها بالتنسيق مع الشركة التي يعملون فيها"، مؤكدا أهمية تعميم هذه الآلة من كل ​المستشفيات​". وأضاف: "لدينا 19 مليون شخص يتوفون كل سنة بالقلب، وهذه الآلة يمكن ان تنقذ شبابا وشابات بعمر الربيع كي لا نبكي على تكلفة مجانية".وأمل "الحد من تناول مشروب الطاقة الذي يتسبب بمصائب عدة".