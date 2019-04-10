أحمد الحريري من طرابلس: سنعيد ديما جمالي الى المجلس النيابي

أكد الامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري في تصريح له خلال لقاءاته في طرابلس برفقة المرشحة في الانتخابات الفرعية ديما جمالي أنه "لا يجب أن ننام على حرير، بل أن ننزل بكثافة في 14 نيسان، وننتخب ديما جمالي مرة ثانية عن طرابلس، التي يجب أن تقول كلمتها في وجه كل الذين يحاولون تشويه صورتها منذ العام 2005 إلى اليوم".
وشدد الحريري على ان "كرامتنا ستبقى مرفوعة، في عاصمة السنة طرابلس، وسنؤكد يوم الأحد أننا سنعيد ديما جمالي الى المجلس النيابي".
من جهته، دعا مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار الى "التصويت لقائد المسيرة رئيس الحكومة سعد الحريري، والتصويت لمشروع الوطن الذي يضحي من اجله الحريري".
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