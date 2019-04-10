قوة اسرائيلية وضعت بوابة جديدة للسياج التقني مقابل كروم الشراقي

اقدمت قوة من ​الجيش الاسرائيلي​ على تركيب بوابة جديدة للسياج التقني مقابل منطقة كروم الشراقي، قرب ​الخط الأزرق​ في خراج بلدة ​ميس الجبل​.

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