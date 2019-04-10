أفادت وسائل إعلام محلية سودانية عن مقتل 11 شخصا من بينهم 6 من ​قوات الأمن​ في تظاهرات ​الخرطوم​. يذكر أن آلاف المتظاهرين واصلوا اعتصامهم خارج مقر القيادة العامة للجيش لليوم الخامس على التوالي مطالبين بإستقالة الرئيس السوداني عمر البشير. فيما أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أن "أنصار الرئيس السوداني عمر البشير، دعوا الى خروج مسيرة مؤيدة له في الخرطوم يوم"، مشيرا الى أن "المكتب القيادي للمؤتمر الوطني يدعم مبادرة قوى الحوار الوطني لتنظيم مسيرة حاشدة يراها الجميع غدا"، داعيا أعضاءه في أنحاء ولاية الخرطوم للمشاركة.

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