خارجية تركيا عن نتائج الانتخابات: على إسرائيل الابتعاد عن خطاب القوة

طالب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ​إسرائيل​ "بالابتعاد عن خطاب القوة والشعبوية والتخلي عن موقفها العدائي بعد إجراء ​الانتخابات​"، داعيًا ​الولايات المتحدة​ إلى أن "تكون وسيطًا نزيهًا في حل النزاع في ​الشرق الأوسط​"، مشددًا على ضرورة أن تكون خطة السلام الأميركية الجديدة المعروفة بصفقة القرن عادلة بالنسبة للفلسطينيين".

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