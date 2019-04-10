لفت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن الزيارة التي قام بها إلى الولايات المتحدة لمدة يومين "كانت مثمرة على كافة المستويات"، مشيرًا إلى "أننا تحدثنا سوية عن موضوعات بالغة الأهمية وعن الكثير من الملفات ذات الاهتمام المشترك".
وأوضح السيسي "أنني استشعرت مدى اهتمام ترامب بكل التفاصيل وقدرته على الإلمام بها واتفقنا على تعزيز آليات التعاون بين بلدينا في مختلف القضايا الإقليمية والدولية".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي بعد زيارته لواشنطن: كانت زيارة مثمرة على كافة المستويات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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