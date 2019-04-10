السيسي بعد زيارته لواشنطن: كانت زيارة مثمرة على كافة المستويات

لفت الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ إلى أن الزيارة التي قام بها إلى ​الولايات المتحدة​ لمدة يومين "كانت مثمرة على كافة المستويات"، مشيرًا إلى "أننا تحدثنا سوية عن موضوعات بالغة الأهمية وعن الكثير من الملفات ذات الاهتمام المشترك".

وأوضح السيسي "أنني استشعرت مدى اهتمام ​ترامب​ بكل التفاصيل وقدرته على الإلمام بها واتفقنا على تعزيز آليات التعاون بين بلدينا في مختلف القضايا الإقليمية والدولية".