الجيش الجزائري:سنسهر على متابعة الانتخابات بجو هادئ واحترام للقوانين

أعلن رئيس أركان ​الجيش الجزائري​ الفريق قايد صالح أن “التحضير للانتخابات الرئاسية سيتم بمرافقة الجيش الذي سيسهر على متابعة هذه المرحلة، في جو من الهدوء وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين ​الجمهورية​".

وكان ​البرلمان الجزائري​ قد سمى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسًا لفترة انتقالية قد تمتد لفترة تسعين يومًا بعد أسبوع على استقالة الرئيس ​عبد العزيز بوتفليقة​.