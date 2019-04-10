الجيش الجزائري:سنسهر على متابعة الانتخابات بجو هادئ واحترام للقوانين

أعلن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح أن “التحضير للانتخابات الرئاسية سيتم بمرافقة الجيش الذي سيسهر على متابعة هذه المرحلة، في جو من الهدوء وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية".
وكان البرلمان الجزائري قد سمى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسًا لفترة انتقالية قد تمتد لفترة تسعين يومًا بعد أسبوع على استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
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