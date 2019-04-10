"صحة الدقهلية": فحص 3 ملايين و451 ألف مواطن في حملة "100 مليون صحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلن الدكتور سعد عبداللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، تصدر محافظة الدقهلية بإجمالي عدد من جرى فحصهم على مستوى محافظات المرحلة الثالثة بمبادرة 100 مليون صحة، والتي بدأت أول مارس الماضي وتستمر حتى 30 أبريل الجاري.

وقال مكي في تصريحات صحفية، أن إجمالي عدد المواطنين الذين جرى الكشف عليهم حتى الآن 3 ملايين و451 ألفًا و389 مواطنا، منهم 18 ألفًا و671 مواطنًا تم الكشف عليهم أمس الثلاثاء.

وأوضح أن النسبة الكلية للذين تم الكشف عليهم منذ بداية العمل في المرحلة الثالثة في الأول من مارس الجاري وحتى أمس بلغت 81% من إجمالي المستهدفين في محافظة الدقهلية وعددهم 4 ملايين و251 ألفًا.

من جهته أشاد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية بالجهود المبذولة من خلال 1800فريق عمل يحققون كل يوم إنجازًا على مستوى المحافظات.