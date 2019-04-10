السكة الحديد تعلن مصرع طالب بعد سقوطه من قطار - نص البيان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:
أعلنت هيئة السكك الحديدية، اليوم الأربعاء، أنه أثناء مرور قطار ٦٧٤ ركاب (إيتاي البارود/ المناشي/ القاهرة) تلاحظ وقوف القطار ما بين محطة برقاش وذات الكوم نتيجة عطل إشارات.
وأكدت الهيئة، حسب بيان صادر منذ قليل، أنه بعد استلام أمر المسير من محطة برقاش، لاستكمال القطار رحلته حاول شخص النزول من القطار، ما أدي إلى سقوطه ووفاته في الحال وتبين أنه طالب بمعهد وردان.
وناشدت هيئة السكك الحديدية، المواطنين اتباع تعليمات السلامة والأمان الخاصة بركوب القطارات حفاظا على أرواحهم.
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