كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركل: مهلة بريكست قد تمتد لبعد 30 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن الاتحاد الأوروبي ربما يعطي بريطانيا مهلة أطول مما تسعى إليها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للخروج من الاتحاد.

وقالت ميركل في البرلمان الألماني "بوندستاج" اليوم الأربعاء: "ربما تكون المهلة أطول من التمديد الذي طلبته رئيسة الوزراء البريطانية".

وأكدت أن من مصلحة ألمانيا أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بطريقة "منظمة".

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ومن المتوقع أن يمنح القادة الأوروبيون اليوم الأربعاء، رئيسة الوزراء البريطانية، تمديداً جديداً لموعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، خلال قمة طارئة اليوم.

وطلبت ماي إرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد من الجمعة المقبلة إلى 30 يونيو المقبل، في حين عرض رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إرجاء موعد الخروج لفترة مرنة تصل لمدة عام.

يشار إلى أنه يتعين أن يوافق جميع القادة الأوروبيين على إرجاء موعد الخروج.