كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند: هل كان الجيش الأمريكي موجودًا في قواعد باكستان قبل الصراع الدائر؟! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت الهند من واشنطن توضيح ما إذا كان أفراد الجيش الأمريكي موجودين في القواعد، حيث تم نشر طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الباكستاني من طراز إف-16 في المعركة الجوية يوم 27 فبراير بين الطائرات الحربية للبلدين.

ونقلت صحيفة "ذي إيكونيميك تايمز" الهندية، عن مصادر لم تسمها قولها، إن الجيش الباكستاني طلب من جميع الأفراد الأمريكيين مغادرة القواعد الباكستانية أثناء استعدادهم للنشر المتقدم. ولم يعلق المسؤولون الأمريكيون على هذه القضية.

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وحسب الصحيفة، أشارت المصادر، إلى شروط المستخدم النهائي المتفق عليها بين الولايات المتحدة وباكستان والتي تنص على أن "سرية من الأفراد العسكريين الأمريكيين يجب أن تكون موجودة في كل من القواعد التي تتمركز فيها طائرات إف-16 للإشراف على استخدامها الفعلي ونشرها".

ووفقًا للمصادر: ف‘نه بينما تعتقد نيودلهي أن واشنطن لن تسمح لإسلام أباد بتوجيه طائرات إف-16 باتجاه المجال الجوي الهندي، إلا أن باكستان ذكرت مرارًا حقها في استخدام هذه الطائرات في الدفاع عن النفس، وهو أحد الشروط المذكورة في اتفاقها مع الولايات المتحدة.

وكان قد صرح المتحدث باسم الجيش الباكستاني، اللواء عاصف غفور، يوم أمس الثلاثاء، بأن الهند فشلت في تقديم أي دليل على أن طائرة مقاتلة باكستانية من طراز إف-16 قد أسقطت خلال معارك 27 فبراير حول كشمير.