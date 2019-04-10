كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر توقع بروتوكولاً مع الإمارات لتنفيذ مشاريع وطنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت المؤسسة الوطنية للإنتاج الحربى زمجمزعة "تى ايه ان" بالإمارات العربية المتحدة بروتوكول تعاون في مجال الاستثمار والتصنيع ، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الإنتاج الحربي يوم الأربعاء.

وقد حضر حفل التوقيع وزير الإنتاج العسكري محمد العصار ورجل الأعمال الإماراتي الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان.

كما يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج العسكري في مصر والإمارات العربية المتحدة لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية.

وعلي صعيد آخر، فقد استعرض الاجتماع منتجات وزارة الإنتاج العسكري ، وجوانب تطوير المجالات المختلفة وإقامة مشاريع صناعية مشتركة حتى تتمكن الشركات من تبادل الخبرات.

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كما تطرق الاجتماع إلى المشاريع التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركات الإماراتية ، وفق ما جاء في البيان.

وأضاف البيان أن الوزارة ترحب بالتعاون مع الجهات المختلفة للمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة فرص الاستثمار في مصر.

وفي نهاية الاجتماع ، قال الشيخ طحنون إن البروتوكول يعكس حرص الإمارات العربية المتحدة على المساهمة في تحقيق قفزة نوعية ملموسة في مصر من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية.

وقد أكد الشيخ طحنون أن الشركات الإماراتية لديها الإمكانات التكنولوجية والفنية والبشرية لتنفيذ العديد من المشروعات الوطنية والتنموية في مصر.