كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بكين: التصرفات الأمريكية يمكن أن تثير سباق أسلحة الفضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانج، اليوم الاربعاء، أن تصرفات واشنطن يمكن أن تؤدي إلى عسكرة الفضاء وحتى إطلاق سباق تسلح في الفضاء.

وقال "لو"، في مؤتمر صحفي: "لقد أعلنت الولايات المتحدة بالفعل أن الفضاء المفتوح منطقة صراع، وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستخلق قوات فضائية مستقلة، والولايات المتحدة لديها خطط لنشر أنظمة مضادة للصواريخ في الفضاء".

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وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "علاوة على ذلك، دأبت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على الدعوة لإجراء مناورات عسكرية في الفضاء. كل هذا يمكن أن يؤدي إلى عسكرة الفضاء، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى سباق تسلح في الفضاء".

وأوضح "لو": "لقد حدثت بالفعل بعض التغييرات في مجال الفضاء مؤخرًا والتي تثير المخاوف ليس فقط في الصين، ولكن عبر المجتمع العالمي أيضًا، بما في ذلك في روسيا".

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة إلى التعاون مع الصين وروسيا وأعضاء آخرين في المجتمع الدولي من أجل منع عسكرة الفضاء وتعزيز استخدامه السلمي.