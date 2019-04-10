الحكومة تقترح زيادة عامة ما بين 400 و500درهم..واجتماع عاجل لأعضاء المجلس الوطني لـ”CDT” لمناقشة العرض

قالت مصادر نقابية لـ”اليوم24″ إن أعضاء المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، برئاسة عبد القادر الزاير، يعقدون، في هذه الأثناء، اجتماعا عاجلا، لمناقشة العرض الذي قدمته الحكومة، يوم أمس، عبر وزارة الداخلية، لتحديد موقف النقابة، التي من المرتقب أن تصدر بلاغا توضح فيه مستجدات هذا العرض.

وكشفت المصادر من داخل المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن العرض المقترح من طرف الحكومة، يشمل زيادة عامة لجميع السلالم.

وتقترح الحكومة، زيادة 500 درهما للسلالم ما دون 10 بالرتبة 5، وتقترح أيضا زيادة 400 درهما ابتداء من السلم 10 بالرتبة 6.

وسيتم صرفها على ثلاثة دفعات خلال سنة و نصف، الدفعة الأولى 200 درهما ابتداء من فاتح ماي المقبل، والدفعة الثانية يناير 2020 والثالثة يناير 2021، وزيادة 100 درهم على كل طفل من الثلاثة الأوائل، إضافة على زيادة 10 في المائة لـSMIG و SMAG على دفعتين.