حقوقيون يناشدون الزفزافي وحاكي العدول عن خياطة فميهما وتوقيف الإضراب ويدعون الحكومة إلى التدخل

ناشد حقوقيون المعتقلين، ناصر الزفزافي، ومحمد حاكي، بالعدول عن خياطة فميهما، وتوقيف الإضراب المفتوح عن الطعام، هما وباقي المعتقلين، حفاظا على حقهم في الحياة.

وجاء ذلك، بعد اجتماع طارئ، أمس الثلاثاء، عقدته كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وذلك من أجل مناقشة المستجد الحاصل في ملف المعتقلين، المحكومين من طرف استئنافية الدارالبيضاء في إطار حراك الريف، جراء دخول المعتقلين ناصر الزفزافي، ومحمد حاكي في إضراب عن الطعام، بعد خياطة فميهما، منذ يوم الاثنين الماضي، إضافة إلى استمرار آخرين في إضراب مفتوح عن الطعام.

ودعا الحقوقيون الجهات الحكومية المعنية، والمؤسسات الدستورية الوطنية، ذات الصلة، إلى التدخل المستعجل لإيجاد مخرج سياسي لهذا الملف.

كما وجه الحقوقيون نداء إلى كل الجمعيات الحقوقية، والهيآت المعنية، والضمائر الحية، من أجل الالتفاف حول مبادرة إنسانية، تندرج في الاتجاه نفسه، ستعلن قريبا.